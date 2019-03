Voortvluchtige crimineel na 10 jaar ingerekend in groezelig kamertje SVM

21 maart 2019

16u22

Bron: Belga 0 Een voortvluchtige crimineel is na tien jaar eindelijk bij de lurven gegrepen. Abou-Sofiane Boudidit werd bij verstek veroordeeld wegens poging tot moord, maar wist al die tijd uit handen van politie en gerecht te blijven.

De gewezen Europees en Belgisch kampioen thaiboksen verbleef in een klein groezelig kamertje in Ransart (bij Charleroi; nvdr). Bij zijn arrestatie door het FAST-team bood hij geen weerstand. Inmiddels is hij opgesloten in de gevangenis van Jamioulx.

Op 16 september 2008 openden Abou-Sofiane Boudidit en zijn broer Bilal het vuur op de inzittenden van een Renault Mégane. Alles draaide rond een wraakactie op de broers A.

Het vuurgevecht speelde zich af vlakbij een school aan het metrostation van Gilly, net op het tijdstip dat de leerlingen de school verlieten. Enkele kogels raakten de broers A., één kogel belandde in het dak van een schoolbus. Meer dan 10 jaar lang bleef hij spoorloos. Op 7 maart 2012 werd de dader bij verstek veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf wegens poging tot moord.