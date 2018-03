Voortvluchtige bestuurder dodelijk ongeval E40 geeft zich aan bij politie Siebe De Voogt

03 maart 2018

13u16

Bron: Eigen berichtgeving 373 Bij een zwaar ongeval op de E40 in Oostduinkerke is vannacht in de richting van Calais een dodelijk slachtoffer gevallen. Een wagen met Franse nummerplaat raakte er rond 3 uur van de weg af. Het voertuig ging aan het tollen en kwam uiteindelijk enkele meters lager tot stilstand in de gracht.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen ze het levenloze lichaam aan van een man. Hij zat op de passagiersstoel. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Van de bestuurder was echter geen spoor meer. Duikers doorzochten nog het water onder de wagen, maar troffen daar niemand meer aan.

Brandweerman Mike Lucidarme ontdekte rond 7.30 uur het wrak. "Ik was nochtans eerst voorbij gereden", vertelt hij. "Ik dacht echter brokstukken te hebben zien liggen en ben aan de volgende afrit gekeerd." Mike stopte bij het ongeval en belde het 112 nummer. "Het zag er meteen niet goed uit. Ik mocht uiteindelijk vertrekken van de politie en werd op dat moment opgeroepen voor hetzelfde ongeval. Uiteindelijk ben ik naar de kazerne getrokken en ben ik nog meegereden met mijn collega's om duikassistentie te verlenen bij de zoektocht naar de bestuurder."

De bestuurder van de wagen heeft zich intussen zelf aangeboden bij de politie in Duinkerke. Dat bevestigt procureur Filiep Jodts van het parket van Veurne. De man zou net als het slachtoffer afkomstig zijn uit de regio, al kon het parket dat nog niet bevestigen. Uit de eerste verklaring van de man blijkt dat het ongeval zou gebeurd zijn omstreeks kwart over drie in de nacht van vrijdag op zaterdag en dat hij aan het stuur zat. De wagen raakte van de weg af en kwam in de gracht terecht ter hoogte van Booitshoeke, Oostduinkerke.

"In de wagen troffen we ook een rijbewijs van een man uit Duinkerke aan. Het is nog niet duidelijk of dat ook het rijbewijs is van de man die zich daarnet aanbood bij de politie. Uit zijn verklaringen zal moeten blijken of er meerdere personen in de wagen zaten", aldus procureur Jodts.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Ook het labo trok vanmorgen ter plaatse, aangezien er op de buitenkant van het wrak ook bloedsporen werden aangetroffen die niet van het slachtoffer afkomstig waren.