Voortaan tot zelfs levenslang rijverbod voor trouwstoet Straffenarsenaal uitgebreid

20 maart 2018

Bron: Polinfo.be 0 Wie de weg kwaadwillig blokkeert – denk bijvoorbeeld aan een trouwstoet of een wegblokkade bij een betoging - kan voortaan strenger bestraft worden. Rechters kunnen nu ook een onmiddellijk en zelfs levenslang rijverbod opleggen.

Via de Verzamelwet Verkeersveiligheid voorziet het Strafwetboek strengere straffen voor wie bewust het verkeer op de weg, de spoorweg, binnenwateren of op zee belemmert. Momenteel kan al wie op die manier voor levensgevaarlijke situaties zorgt, zich verwachten aan een boete of een gevangenisstraf van maximaal tien jaar.

Dankzij de nieuwe wet kan de rechter daar bovenop nu ook overgaan tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs (als de procureur des Konings of de procureur-generaal dat beveelt) én een rijverbod opleggen van minstens acht dagen tot zelfs levenslang. Met de maatregelen wil de wetgever wijzen op de ernst van de feiten en het verkeer veiliger maken.

Het nieuwe goedgekeurde onderdeel van de Verzamelwet Verkeersveiligheid is retroactief van toepassing vanaf 15 februari 2018.