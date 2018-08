Voortaan tellen punten mee voor erkenning studentenvisa kg

30 augustus 2018

06u08

Bron: Belga 0 Vanaf dit academiejaar tellen de resultaten van buitenlandse studenten aan de Belgische hogescholen en universiteiten mee bij de erkenning van een studentenvisum. Dat moet misbruik voorkomen, schrijft De Morgen donderdag.

Vorig academiejaar werden 9.011 studentenvisa uitgereikt en 2.074 aanvragen geweigerd. Uit Kameroen kwamen er vorig jaar 1.949 aanvragen. Dat maakt het land tot het grootste kandidaat-studiemigratieland naar België.

Definitief emigreren

"We merken dat studenten uit ontwikkelingslanden de tijdelijke studentenvisa soms zien als een mogelijkheid om definitief naar ons land te emigreren", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). "Dan blijken ze na ettelijke pogingen niet te slagen in hun studies, en de ene na de andere studierichting uit te testen zonder een diploma te behalen."



Volgens de vreemdelingenwet kan nu al worden beslist om een verblijfskaart niet te verlengen of in te trekken, omdat de student "zijn studies op overdreven wijze verlengt en onvoldoende studievoortgang aantoont". De bepaling 'onvoldoende studievoortgang' is nu duidelijker omschreven. De studievoortgang wordt voortaan beoordeeld op basis van het aantal behaalde studiepunten. Ook wordt rekening gehouden met een eventueel individueel studietraject.