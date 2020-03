Voortaan selectiecriteria voor Belgian Pride IB

11 maart 2020

05u41

Bron: Belga 0 De organisatie van de Belgian Pride neemt een aantal maatregelen die het bedrijven en politieke partijen moeilijker maken om aan de parade van 23 mei deel te nemen. Het gaat onder andere om een verplichte 'inclusiescan'. Dat stelt voorzitter Laurent Mallet vandaag in een interview in De Morgen.

Volgens lhbt-activisten is de Pride verworden tot "een parade van politieke partijen en commerciële instanties". De Belgian Pride, die vorig jaar meer dan 100.000 bezoekers trok, komt nu tegemoet aan de kritiek met een 'inclusiescan'.

Werkgevers moeten die laten uitvoeren door KliQ vzw (vormingsorganisatie rond seksuele en genderidentiteit, red.) en zelf voor die kosten opdraaien. "Een bedrijf onder de 250 werknemers betaalt zo'n 1.250 euro voor zo'n doorlichting, een firma met meer werknemers moet ongeveer 2.500 euro neertellen. Dat geld gaat integraal naar de mensen van KliQ, niet naar ons", verklaart Mallet.

"Partijen en werkgevers mogen meelopen, maar nu moeten ze via een doorlichting bewijzen dat ze het waard zijn. Wie gebuisd is, mag niet deelnemen", klinkt het nog. De vzw zal de bedrijven een score geven op hun genderinclusief beleid en zal peilen naar de "vijf breekpunten" van de Pride. Wat die zijn, wil Mallet niet vertellen. "Want anders gaan organisaties dat nu nog snel-snel willen fixen".