Voortaan ook observaties van wateroverlast en optische verschijnselen in KMI-app WDw

02 april 2020

12u19

Bron: Belga 0 Het KMI heeft twee extra types waarnemingen in de KMI-app toegevoegd. Het gaat om wateroverlast en optische verschijnselen. Dat meldt het instituut donderdag.

"Vorige zomer lanceerden we in de KMI-app de mogelijkheid om waarnemingen met ons en met andere gebruikers te delen", klinkt het. "Deze nieuwe functie bleek bijzonder in de smaak te vallen bij onze app-gebruikers. Tot nu toe ontvingen we in totaal bijna 500.000 waarnemingen. Door het grote succes beslisten we om nog twee extra types van waarnemingen toe te voegen in de app, namelijk wateroverlast en optische verschijnselen."

Het KMI wijst er wel op dat een melding van een overstroming via de app geen oproep vervangt voor interventies van de hulpdiensten of andere bevoegde autoriteiten. "Dit dien je nog steeds te doen via de gebruikelijke kanalen", zo luidt het.

Mooie aanvulling

Over het delen van optische verschijnselen geeft het KMI toe dat het misschien geen toegevoegde waarde heeft voor het inschatten van het huidige weerbeeld in België. “Toch denken we dat het een mooie aanvulling is op de huidige lijst en dit om verschillende redenen. Het KMI wil namelijk de interesse en de fascinatie voor deze fenomenen aanwakkeren bij een groter publiek en dus de kennis van de meteorologie in het algemeen verhogen.”

