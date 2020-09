Voortaan onderscheid tussen professioneel georganiseerde en privé-evenementen LH

23 september 2020

15u00 30 Voor evenementen wordt er voortaan een onderscheid gemaakt tussen evenementen die u zelf organiseert en een evenement dat door professionelen georganiseerd wordt. Dat kondigde Sophie Wilmès (MR) aan tijdens de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad.

Als u zelf een evenement organiseert, blijft het aantal gasten beperkt tot maximaal 10 personen, kinderen niet begrepen. Dat geldt ook voor bijeenkomsten op straat.

Professioneel georganiseerde evenementen zoals feesten of recepties zijn onderworpen aan de regels voor de horeca. Daar is er geen limiet voor het maximale aantal gasten, maar het zijn er wel maximaal 10 per tafel. “De protocollen moeten op de letter worden gevolgd zoals het gebeurt in de horeca. Dansfeesten zijn jammer genoeg nog altijd niet toegelaten", aldus Wilmès nog.



Ten slotte blijft voor evenementen met publiek - ongeacht de aard ervan - de limiet van 200 personen binnenshuis en 400 personen buitenshuis van toepassing, net als de uitzonderingen die mogelijk zijn via artikel 12 van het ministerieel besluit, dit tot de protocollen worden aangepast.

