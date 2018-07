Voortaan kan je levenloos geboren kind laten registreren en een naam geven bvb

06 juli 2018

14u29

Bron: Belga 0 Er komt een wettelijke regeling voor de naam en registratie van een levenloos geboren kind. De ministerraad heeft daarvoor vandaag een wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) goedgekeurd.

Voortaan zullen ouders vanaf 140 dagen na de bevruchting de registratie van hun levenloos geboren kind kunnen vragen en het ook een voornaam geven. Na 180 dagen blijft de registratie verplicht, maar zullen de ouders het kindje ook een familienaam kunnen geven.

Naam geven

Naast het leed om een doodgeboren kind, komt het voor de ouders vaak hard aan dat ze het niet kunnen laten registreren in de databank van de Akten van de Burgerlijke Stand en het geen naam kunnen geven indien het vroeger dan 180 dagen na de bevruchting levenloos werd geboren. Vanaf 180 dagen is er vandaag een regeling voorzien. Dan geldt een aangifteplicht, maar krijgt het kind enkel een voornaam.

Dat is een zeer harde confrontatie met de realiteit. Een koppel dat hun kind voor die tijd verliest, kan het zelfs geen voornaam geven, legt minister Geens uit. "Een wetgevend ingrijpen moet tegemoet komen aan de behoefte die bij ouders van een levenloos geboren kind bestaat om dat kind een volwaardige plaats te geven in hun leven", zegt Geens.

In de nieuwe wet kunnen ouders vrijwillig de registratie van het levenloos geboren kind vanaf 140 dagen na de bevruchting vragen en kunnen ze ook een voornaam geven. Zoals vandaag blijft vanaf 180 dagen de registratie verplicht, maar zullen de ouders ook een familienaam kunnen geven. Volgens de laatste stand van de medische wetenschap en de Wereldgezondheidsorganisatie kan een kind levensvatbaar geboren worden na minstens 140 dagen zwangerschap.

Abortus

De nieuwe wettelijke regeling komt niet uit de lucht gevallen. Ze was aangekondigd toen eerder deze week het akkoord binnen de meerderheid over abortus bekendraakte. Wettelijk ingrijpen was volgens minister Geens ook noodzakelijk, omdat het contrast met de wetgeving inzake de lijkbezorging en de begraafplaatsen die een gemeenschaps- en gewestbevoegdheid zijn, steeds groter wordt.

Tevreden reacties

Kamerlid Sonja Becq (CD&V), die zelf al wetsvoorstellen over de erkenning van levenloos geboren kinderen indiende, reageert tevreden op het akkoord. "Om hun rouwproces te kunnen starten hebben ouders erkenning van hun verdriet nodig. Deze erkenning krijgen ze van hun familie en vrienden, maar ze wensen dat de geboorte van hun kind ook officieel vastgesteld wordt. Ze wensen dat hun kind een naam, familienaam en een akte krijgt, net zoals eventuele andere kinderen geboren binnen hun gezin. Met deze meerderheid kunnen we aan de grieven van deze mensen eindelijk tegemoet komen", reageert ze.

Voor N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot, die eveneens al initiatieven richting de erkenning nam, is het akkoord een stap in de goede richting, maar had het nog verder mogen gaan. "De zwangerschapsduur is ondergeschikt aan het verdriet van de ouders", aldus Uyttersprot. Zij vindt dat ook dat vanaf dag 1 de mogelijkheid moet bestaan om registratie en naamgeving te doen. "Dat verdriet is er niet pas na 180 dagen of 140 dagen. Ouders kijken al veel eerder uit naar het nieuw leven dat hun gezin zal vervolledigen".