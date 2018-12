Voortaan kan je jezelf verzekeren tegen een echtscheiding KS

26 december 2018

12u26

Bron: De Morgen 0 Wanneer je huwelijk op de klippen loopt, kan je voortaan meer dan je gebroken huisraad vorderen. Arag is de eerste verzekeraar in ons land die een polis aanbiedt die de juridische kosten van een echtscheiding dekt.

Een echtscheiding is vaak niet alleen een pijnlijke maar ook een prijzige procedure, waarbij hoge rekeningen van advocaten en eventuele experts extra zout in de wonde kunnen strooien. Verzekeraar Arag biedt daarom een rechtsbijstandsverzekering aan die alle juridische kosten dekt die bij een echtscheiding komen kijken. Die komen neer op zo'n 3.750 euro per verzekerde.

"Je sluit dat niet af omdat je erop rekent dat het ooit fout loopt", zegt Wauthier Robyns van koepelvereniging Assuralia in Het Nieuwsblad. "Maar omdat je op bijstand wil kunnen rekenen als er ooit eens problemen opduiken. Een echtscheidingsprocedure kan een heel lange, ingewikkelde en dure zaak zijn.”



Hoewel de verzekering bedoeld is voor getrouwde koppels, kan de polis ook door een van de echtgenoten afzonderlijk afgesloten worden. Let wel: het heeft geen zin om pas naar de makelaar te stappen wanneer de wateren al woelig zijn. Arag bouwde een wachtperiode van enkele jaren in om misbruik tegen te gaan.