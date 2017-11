Voortaan jodiumtabletten voor elke Belg SPS

Bron: Belga 0 Photo News De federale ministerraad heeft het nucleair veiligheidsplan goedgekeurd. Het nieuwe plan omvat onder meer procedures rond de voorbereiding van noodsituaties, crisisbeheer en de nazorg achteraf. Ook de distributie van jodiumpillen in een straal van 100 kilometer rond de kerncentrales - in de praktijk het hele land - kan vanaf 2019 van start gaan, kondigde bevoegd minister Jan Jambon (N-VA) aan.

Het nieuwe nucleaire noodplan zit er al geruime tijd aan te komen. Het gaat om een "kaderplan" met daarin principes rond de voorbereiding van noodsituaties, het crisisbeheer wanneer er zich effectief een noodsituatie voordoet, en de manier waarop de nazorg achteraf wordt aangepakt, legt Jambon uit.

Een van de opvallendste maatregelen is de verdeling van jodiumtabletten in een straal van 100 kilometer rond elke kerncentrale. "In de praktijk is dat gewoon heel België", zegt de vicepremier. Nu is dat slechts het geval voor inwoners uit gemeenten in een straal van 20 kilome­ter rond de nucleaire sites.

Die jodiumtabletten dienen voor bepaalde doelgroepen: zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen jonger dan 18 jaar. De tabletten zullen verdeeld worden via de apothekers en het hele plan moet in 2019 operationeel zijn, zegt Jambon nog.

