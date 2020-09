Voortaan enkel nog op woensdag persconferentie over coronacijfers SVM

05 september 2020

14u25

Bron: Belga 0 Vanaf volgende week zal er nog slechts één persconferentie per week gegeven worden over de evolutie van het coronavirus in ons land. Dat bevestigt woordvoerder Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum. De cijfers worden wel nog altijd dagelijks in een rapport gecommuniceerd door Sciensano.

“De duiding die momenteel nog drie keer per week wordt gegeven op een persconferentie zal voortaan nog slechts één keer per week - op woensdag - plaatsvinden", aldus Stevens. Dat komt doordat er momenteel ook gewoon minder informatie te duiden valt, zegt hij. "De cijfers zijn stabiel en dan kan je geen toelichting blijven geven. Maar we houden de vinger aan de pols en indien nodig zal de frequentie opnieuw worden aangepast.”

