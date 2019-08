Voortaan combinatie mogelijk van deeltijdse loopbaanonderbreking en zelfstandigenactiviteit kv

27 augustus 2019

16u40

Bron: Belga 0 Sinds begin deze maand kunnen uitkeringen voor deeltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet gecumuleerd worden met een bijkomende zelfstandigenactiviteit. Tot nu toe kon dat enkel als de loopbaan volledig onderbroken werd. Dat maakt de RVA bekend.

De maatregel is wel onderworpen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de zelfstandigenactiviteit reeds uitgeoefend zijn gedurende minstens twaalf maanden voorafgaand aan de vermindering van de arbeidsprestaties. De cumul van een uitkering en zelfstandigenactiviteit kan ook maximaal voor 24 maanden in geval van 1/2 vermindering en maximaal 60 maanden in geval van 1/5 of 1/10 vermindering.

Werknemers die reeds een tijdskrediet, loopbaanonderbreking of ouderschapsverlof combineerden met een zelfstandige activiteit, hebben twee maanden de tijd om een aanvraag voor uitkering in te dienen bij de RVA.



Meer informatie is terug te vinden op de website van de rijksdienst.