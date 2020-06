Voorstelling met maximaal 200 toeschouwers? “Koffiedik kijken of het rendabel is” HAA

23 juni 2020

21u00

Bron: Belga 0 Coronacrisis De Vlaamse en Brusselse cultuurhuizen zijn voorzichtig met een heropstart van voorstellingen, die vanaf 1 juli weer mogelijk zijn voor een publiek van maximaal 200 toeschouwers. De Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), de Gentse Vooruit en de Koningin Elisabethzaal hebben een bescheiden zomerplanning opgemaakt. Het Capitole (Sportpaleis Groep) houdt de boot voorlopig af.

De Brusselse KVS heeft een volle planning, zij het vanaf eind augustus. "Het theaterseizoen start sowieso normaal gezien pas eind september weer op. In overleg met de artiesten hebben we de zalen al coronaproof gemaakt", zegt Inge Jooris, woordvoerster van het Brusselse theaterhuis. Uit voorzorg plant het theater in het najaar ook enkele voorstellingen in openlucht.

Een beperking tot 200 plaatsen, zoals die nu is aangekondigd, staat voor ons gelijk aan geen activiteit Jan Van Esbroeck, Sportpaleis Groep-topman

De organisatie van de Koningin Elisabethzaal is eerder terughoudend in het plannen van voorstellingen. Tijdens de zomer zijn er slechts vier open generale repetities van het Antwerp Symphony Orchestra te bezichtigen. Daarbij worden meerdere ingangen en looproutes met eenrichtingsverkeer gebruikt en extra medewerkers zullen met mondmaskers het beperkte publiek wegwijs maken. "Het is afwachten om te zien of het rendabel is. Het blijft koffiedik kijken", zegt Ilse Segers, woordvoerster voor de Koningin Elisabethzaal.

Experimentele programmatie

In het Gentse kunstencentrum Vooruit vindt er een ‘experimentele’ programmatie plaats. Van 1 juli tot en met 31 augustus worden enkele muziekvoorstellingen en performances voorgesteld aan een publiek van 50 mensen. Het gaat om toonmomenten van een handvol vaste artiesten die in het kunstencentrum hun werkplek hebben.

Wat verder in het Gentse Capitole staan voorlopig nog geen evenementen gepland, zo meldt beheerder Sportpaleis Groep. De groep bezit naast het Capitole en het Sportpaleis nog enkele andere grote arena's en theaterzalen zoals de Lotto Arena, de Stadsschouwburg Antwerpen en Vorst Nationaal. “Een beperking tot 200 plaatsen, zoals die nu is aangekondigd, staat voor ons gelijk aan geen activiteit. Het is immers onmogelijk om iets op die schaal op een rendementsvolle en duurzame manier te laten doorgaan", zegt topman Jan Van Esbroeck.

De eerste evenementen in Capitole Gent die nog op de planning staan zijn drie uitverkochte voorstellingen van Hans Teeuwen eind juli. Tot zolang niet formeel is gesteld dat ze niet kunnen doorgaan, worden die aangehouden, klinkt het.

“Andere sectoren”

Ook Studio 100 liet al weten dat het met de regel van voorstellingen met een publiek tot 200 mensen niet verder kan. In het pop-uptheater in Puurs stonden verschillende musicals op de planning, maar die werden allemaal uitgesteld. Volgens CEO Hans Bourlon kunnen de regels niet snel genoeg versoepelen. "1 september zou al dramatisch laat zijn in vergelijking met andere sectoren", klinkt het.

Lees ook:

Evenementensector slaat noodkreet: “Tomorrowland en Rock Werchter zijn maar het topje van onze piramide” (+)

Deze versoepelingen staan op de agenda van de Nationale Veiligheidsraad woensdag (+)