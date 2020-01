Voorstel voor globale screening prostaatkanker is volgens N-VA "kortzichtig wild shot” AW

20 januari 2020

12u11

N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter is geen voorstander van een globale screening naar prostaatkanker. "Een kortzichtig wild shot van een Vlaams parlementslid", noemt Depoorter het voorstel van Open Vld'ster Freya Saeys. Ze is wél voorstander van de terugbetaling van de test wanneer een arts bij een patiënt van ouder dan 50 jaar de noodzaak van de test vaststelt.

Saeys stelde afgelopen weekend voor een georganiseerde screening van prostaatkanker in het leven te roepen. Ze voerde aan dat het om een ziekte gaat die vaak een fatale afloop kent, maar waar een screening - een zogenaamde PSA-test - het percentage sterfgevallen kan terugdringen.

N-VA steunt die piste echter niet. Volgens Kamerlid Depoorter blijkt immers uit wetenschappelijk onderzoek dat een algemene PSA-screening niet evidence-based is er dan er evenveel wetenschappelijke argumenten voor als tegen zijn.

"Ons doel is levens te redden op een wetenschappelijk gefundeerde manier. Het lijkt ons dan ook evident om de arts te laten beslissen bij welke patiënt een terugbetaalde PSA-test noodzakelijk is en de test op het federale niveau te laten terugbetalen", zegt Depoorter. "De uitdagingen in het gezondheidsbudget zijn te groot om niet-gefundeerde quick wins te lanceren die de patiënt noch de ziekteverzekering vooruit helpen.”