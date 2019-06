Voorstel van Magnette voor een noodregering meteen neergesabeld

Politiek

CD&V-voorzitter Wouter Beke is niet te spreken over het idee van PS-kopstuk Paul Magnette om een noodregering voor één jaar te vormen. “Een regering wordt aan tafel gevormd, niet op de radio of tv”, reageerde hij in De Ochtend (Radio 1). Beke riep de PS ook op om het werk van de informateurs niet te bemoeilijken. “Voor zover ik weet is Paul Magnette geen informateur.”