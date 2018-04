Voorstel sp.a: 1.000 euro voor wie zijn oude 'roetbak' laat slopen lva

15 april 2018

04u31

Bron: Belga 0 Oppositiepartij sp.a stelt voor een premie van 1.000 euro in te voeren voor mensen die hun oude, vervuilende wagen laten slopen. Op die manier zouden een pak vervuilende wagens versneld van de weg kunnen gehaald worden.

"Het gaat vooral om dieselwagens zonder roetfilter. Dat zijn geen roestbakken, maar echte 'roetbakken' die massa's ziekmakende dieselroet, fijn stof en stikstofoxide uitstoten. Die wagens moeten zo snel mogelijk van onze Vlaamse wegen", zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke.

Dat dieselwagens slecht zijn voor de luchtkwaliteit is een open deur intrappen. De overheid nam de voorbije jaren ook al verschillende maatregelen om het aantal dieselwagens terug te dringen. Denk bijvoorbeeld aan de hogere wegbelasting, de hogere accijnzen op diesel en de invoering van lage emissiezones waar de meest vervuilende wagens niet welkom zijn.

Verkoop dieselwagens

Die aanpak werpt ook vruchten af. De verkoop van dieselwagens daalt gestaag en in 2017 lag de verkoop van benzinewagens voor het eerst hoger dan de verkoop van dieselwagens. Maar uit cijfers van sectorfederatie Febiac blijkt dat nog steeds 56 procent van het totale wagenpark bestaat uit diesels.

"Je kan het de mensen niet kwalijk nemen dat ze in het verleden massaal dieselwagens hebben aangekocht", zegt sp.a-parlementslid Joris Vandenbroucke. "Dat is het gevolg van een beleid dat jarenlang dieselwagens bevoordeelde. Ondanks de hogere belasting en invoering van lage emissiezones, blijven de dieselwagens nog jarenlang circuleren via de tweedehandsmarkt".

Slooppremie van 1.000 euro

Om die oude, vervuilende wagens toch versneld van de weg te halen, stelt sp.a voor een slooppremie in te voeren. Wie een wagen heeft die ouder is dan 13 jaar en die laat slopen, zou een premie van 1.000 euro krijgen.

Om de slooppremie te financieren, denkt Vandenbroucke aan de subsidiepot voor aankooppremies van elektrische wagens. Van de 5 miljoen euro die de Vlaamse overheid voorzag in 2017, is maar 1,15 miljoen euro uitgegeven. Er waren slechts 321 aanvragen. De resterende 3,85 miljoen is overgedragen naar 2018 waardoor momenteel 8,85 miljoen beschikbaar is.

Volgens Vandenbroucke is het goed dat er premies zijn voor elektrische wagens. "Maar, laat ons eerlijk zijn, een bescheiden elektrische gezinswagen kost al snel 30.000 euro en meer. Veel modale gezinnen kunnen dat niet betalen, met of zonder premie. Laat ons dat geld dus ook gebruiken om gezinnen te stimuleren om hun oude, sterk vervuilende wagen te laten slopen."