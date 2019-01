Voorstel Bellot voor interfederaal mobiliteitsagentschap kritisch ontvangen in Vlaanderen: “Lijkt op het Belgique à papa dat de gewesten opdraagt wat ze moeten doen” IB

05 januari 2019

06u43

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) vangt bot met zijn plannen voor een nieuw agentschap dat het vervoersbeleid van de regio's moet coördineren. Zowel Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) als zijn Brusselse collega Pascal Smet (sp.a) schieten het voorstel af. Dat meldt De Morgen vandaag.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) maakte gisteren bekend dat hij op 14 januari een toekomstplan op tafel legt bij zijn collega's van de gewesten. Dat voorziet de oprichting van een agentschap dat het beleid van de gewesten en de federale regering moet coördineren. Bellot hoopt zo de files en de tanende populariteit van het openbaar vervoer op te lossen.

"Nu werkt iedereen op zijn eiland", zegt de woordvoerder van Bellot. "Terwijl Vlaanderen de Brusselse ring uitbreidt, wil Brussel het aantal rijstroken afbouwen. Wallonië pleit voor een verkeersbelasting in de vorm van een wegenvignet, terwijl Vlaanderen een kilometerheffing wil."

Talloze rechtszaken

Maar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageert afwijzend. "Bellot wil meer samenwerken? Ik ben vragende partij. Het zou een goed begin zijn om de talloze rechtszaken te staken die minister Bellot heeft aangespannen tegen Vlaamse beslissingen voor meer verkeersveiligheid. Of dat de NMBS minder dwars zou liggen in de integratie van de tarieven die we op poten willen zetten voor Brussel en de rand", aldus Weyts. "Ik verkies een samenwerking in daden", zegt hij.

Ook voor Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) gaat zo'n mobiliteitsagentschap te ver. "Het is niet zo slim van Bellot om deze oplossing naar voor te schuiven. Dit lijkt op het Belgique à papa dat de gewesten opdraagt wat ze moeten doen. Een tactische fout.”