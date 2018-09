Voorrangsregels op komst voor waterverbruik bij extreme droogte HR

06 september 2018

12u59

Bron: Belga Er komen voorrangsregels voor wie recht heeft op water in geval van erge droogte. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V).

Er zijn duidelijke regels nodig, aldus Schauvliege, voor wie in geval van extreme droogte voorrang krijgt op water. Vandaag bestaat zo'n regelgeving niet, er worden allerlei ad-hocmaatregelen genomen. "Absolute voorrang zal er zijn voor drinkwater- en voedselproductie", stelt de minister. Onderaan de lijst zullen niet-dringende zaken staan. "Ik denk bijvoorbeeld aan een carwash". De overheid zal ook een verbod voor waterverbruik kunnen opleggen voor dergelijke niet-dringende behoeften.

De voorrangsregels voor waterverbuik maken deel uit van een bijsturing van het bestaande waterplan. De overheid is volop bezig met een evaluatie na de extreme droogte van deze zomer. Behalve een voorranglijst zal er ook werk worden gemaakt van bijkomende bufferbekkens om water op te vangen en worden ook de regels voor het oppompen van water herbekeken. De overheid zal ook meer inzetten op sensibilisering. "Het hele jaar door, niet alleen tijdens periodes van droogte".

De minister zei dat in de marge van een voorstelling van een belofte die negen Belgische bouwers donderdag hebben gemaakt. De brouwers - onder wie AB InBev en Alken-Maes - engageren zich om tegen 2022 hun waterverbuik te laten dalen. "Dit is een mooi voorbeeld van hoe we ons waterverbruik kunnen verminderen", stelt Schauvliege.