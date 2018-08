Voorrangsregels fietsers teruggedraaid: 28.000 euro om wegmarkering te herstellen Nathalie De Bisschop Jeroen Van der Auwera

17 augustus 2018

08u36

Bron: VTM Nieuws 4 De werklui die vorige week nieuwe fietspadmarkeringen hadden geschilderd - onder meer op een aantal Leuvense kruispunten - hebben die gisteren opnieuw geschilderd in de oorspronkelijke staat. De aanpassing van de voorrangsregels voor fietsers kreeg tegenwind en dus wordt alles teruggedraaid.

Voorrang of geen voorrang, dat is al een week de vraag op een van de kruispunten in kwestie. Amper een week na het veranderen van de voorrangsregels moesten wegmarkeerders de haaientanden gisteren alweer herschilderen.

Chaotisch

“Het is een beetje chaotisch”, geeft wegmarkeerder Peter De Clerck toe. “Maar als de minister het zo beslist, dan moeten wij het wel zo uitvoeren.” De wegmarkeerders voelen zich een beetje belachelijk gemaakt. “Mensen vragen zich af waar wij mee bezig zijn.”

Vanaf vandaag is alles er dus opnieuw zoals het was. Fietsers hebben weer voorrang op automobilisten. Wie er dagelijks passeert hoopt dat er nu een einde komt aan de chaos. “Het was vrij verwarrend de afgelopen dagen. Hier werd veel getoeterd op elkaar. Fietsen moesten stoppen en wisten niet dat auto’s niet meer moesten stoppen”, klinkt het.

Prijskaartje

Het Agentschap Wegen en Verkeer trekt in totaal 28.000 euro uit voor alle wegmarkeringen in Leuven. De schilders hopen dat de regels op het kruispunt nu wel even hetzelfde blijven.