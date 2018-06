Voorraad groenafval vat vuur door zelfontbranding in Ingelmunster Hans Verbeke

29 juni 2018

03u02

Bron: eigen berichtgeving 0 In Ingelmunster is kort na middernacht een hevige brand opgemerkt in een open opslagplaats van het grondwerkenbedrijf BMV. Het vuur woedde in een grote hoeveelheid groenafval dat er ligt opgeslagen. De hoge temperaturen van de voorbije dagen liggen meer dan waarschijnlijk aan de basis van de zelfontbranding.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al metershoog de lucht in. Om niet zonder bluswater te vallen, werden tankwagens van de posten Meulebeke, Izegem en Roeselare bijgevraagd. De brand zorgde voor een sterke rookontwikkeling en een indringende geur die tot kilometers in de omgeving was waar te nemen.

Het duurde een tijd voor het vuur onder controle was en er moest nog uren worden nageblust. Er was nooit gevaar voor de omliggende woningen en bedrijven.