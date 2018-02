Voorpost hangt affiches omhoog langs snelweg: "Opgepast! Overstekende illegalen" FT

15 februari 2018

12u12

Bron: Facebook 0 De extreemrechtse actiegroep Voorpost heeft afgelopen nacht langs negentien snelwegopritten verkeersborden gehangen met daarop de tekst "Opgelet: overstekende illegalen!"

De borden zijn te zien aan verschillende opritten langs de E40 en de A10 richting Frankrijk en Calais. Voorpost wil met de actie autobestuurders waarschuwen dat "overstekende illegalen" wel degelijk een reëel gevaar vormen.

Ze verwijzen onder meer naar het dramatische ongeval dat twee weken geleden plaatsvond ter hoogte van de snelwegparking in Jabbeke (West-Vlaanderen). Een transmigrant die toen wilde ontsnappen aan een politiecontrole, stak zomaar de snelweg over. Hij werd dodelijk aangereden door een vrouw die op het rechterrijvak reed en de man niet meer kon ontwijken. Het ongeval krijgt mogelijk ook een financieel staartje voor de aanrijdster. Volgens de eerste vaststellingen van haar verzekeraar zal ze bijna volledig zelf opdraaien voor de kosten aan haar wagen. Een andere illegaal slaagde wel in zijn opzet en kon de snelweg veilig oversteken.

Privébewakers

De parking in Jabbeke wordt al jaren gebruikt door transmigranten die er aan boord van een vrachtwagen willen klimmen richting het Verenigd Koninkrijk. Sinds deze week houdt een privéfirma verschillende snelwegparkings in het oog. Dat plan had minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) eerder al aangekondigd. Elke nacht worden nu vijf parkings bewaakt. Welke dat zijn, wordt beslist op basis van een risicoanalyse die de politie maakt. Geweld mogen de bewakers niet gebruiken, noch mogen ze mensen arresteren. Dat kan alleen de politie.