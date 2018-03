Voormalige Hells Angel riskeert 10 maanden cel voor slagen aan een vrouw Redactie

14 maart 2018

20u18

Bron: belga 0 Een 48-jarige man uit Houthalen-Helchteren, een voormalige Hells Angel, riskeert een celstraf van 10 maanden wegens het toebrengen van slagen aan een vrouw, en voor het lastigvallen van hetzelfde slachtoffer. De veertiger moest zich vandaag voor de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden. De man ontkende de feiten.

De beklaagde kreeg in december vorig jaar van de Hasseltse rechtbank twee jaar cel voor zijn betrokkenheid bij twee wietplantages.

De feiten, waarvoor hij nu 10 maanden cel riskeert, speelden zich op 21 november 2014 af op de parking van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Hij zou daar een vrouw 1.500 euro afhandig hebben gemaakt. Volgens de man had zij hem het geld gewoon gegeven. Hij wilde in haar gsm nagaan of ze als escortdame bij bepaalde klanten was gepasseerd. Hij manipuleerde haar duim om het toestel in handen te krijgen.

De vrouw was hem echter te snel af en gooide de gsm kapot op de grond. Hij zou haar daarop een klap in het gezicht hebben gegeven. De man ontkende het uitdelen van de slagen. Een tijdje eerder zou hij van zijn ex-partner naaktfoto's op Facebook hebben geplaatst. De verdediging met advocaat Paul Engelen vroeg de vrijspraak over de hele lijn. Volgens de raadsman was de vrouw zelf ook geen doetje.

De rechter doet op 11 april uitspraak.