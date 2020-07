Voormalig VRT-topman Paul Lembrechts moet moederbedrijf Brantano redden van ondergang HR

04 juli 2020

09u00

Bron: Belga 10 Bij modegroep FNG, bekend van onder meer Brantano, wordt de volledige directieraad vervangen. Nadat Dieter Penninckx eerder al was vertrokken, verlaten ook medestichters Anja Maes en Manu Bracke het bedrijf. Paul Lembrechts, tot begin dit jaar topman van de openbare omroep VRT, wordt CEO ad interim.

Lembrechts vervangt Yves Pollé, die minder dan een maand geleden nog was binnengehaald om FNG tijdelijk te leiden. Komen ook in de directieraad: Richard Turk (managing director van FNG Nederland) en Nathasja Van Bael (financieel directeur).

De modegroep (met onder meer nog Miss Etam en CKS) zit in moeilijke papieren door de coronapandemie en verplichte sluitingen, maar er is ook kritiek op de boekhouding. Onder meer de beurswaakhond FSMA neemt FNG onder de loep. De groep maakte eerder bekend tot 287 banen te willen schrappen, of een kwart van het personeelsbestand. Zevenenveertig winkels zouden worden gesloten, waaronder de 17 winkels van Fred & Ginger.

Sociale dialoog

“Met de aanstelling van de nieuwe directieraad wenst FNG de blik op de toekomst te richten, waarbij verder wordt gestreefd naar een constructieve dialoog met alle stakeholders”, zo stelt de groep in een persbericht. “De aanstelling van Lembrechts heeft als doel de sociale dialoog in alle rust en kalmte te laten plaatsvinden,” voegt woordvoerder Gunther De Backer daaraan toe, “zodat de hele groep zich achter hetzelfde project kan scharen.”

De vakbonden bij FNG hadden enkele dagen geleden aan de ondernemingsrechtbank van Mechelen gevraagd om externe bewindvoerders aan te stellen, omdat het vertrouwen in de directie volledig zoek was.

Komende woensdag doet de rechtbank uitspraak over die vraag en bij uitbreiding over de aanvraag tot bescherming tegen schuldeisers voor drie vennootschappen: FNG International, Brantano en Market Retail Belgium.

Transparantie

De modegroep benadrukt in het persbericht nog dat ze streeft naar “volledige transparantie” omtrent het verleden. De gekende informatie zal worden bekendgemaakt in het jaarverslag, en daarnaast “stelt de groep bijkomende handelingen om verdere duidelijkheid te scheppen omtrent een aantal complexe en internationale transacties en structuren waarvan de onderliggende stukken ontbreken, onvolledig of onduidelijk zijn of de economische rationale onduidelijk is”. Ze voegt nog toe dat verdere stappen mogelijk zijn “om maximaal haar belangen te verdedigen”.

“Het is in het belang van de groep en al haar stakeholders dat het verleden wordt uitgeklaard met behoud van de continuïteit van de groep”, zo besluit FNG.

