Voormalig VRT-topman Paul Lembrechts moet moederbedrijf Brantano redden van ondergang

04 juli 2020

09u00

Bron: Belga 8 Bij modegroep FNG, bekend van onder meer Brantano, wordt de volledige directieraad vervangen. Nadat Dieter Penninckx eerder al was vertrokken, verlaten ook medestichters Anja Maes en Manu Bracke het bedrijf. Paul Lembrechts, tot begin dit jaar topman van de openbare omroep VRT, wordt CEO ad interim.

Lembrechts vervangt Yves Pollé, die minder dan een maand geleden nog was binnengehaald om FNG tijdelijk te leiden. FNG, het bedrijf boven merken als Brantano, Fred & Ginger, CKS en Claudia Sträter, kondigde recent aan dat het 47 winkels wil sluiten en tot 287 banen wil schrappen, onder meer door de sluiting van alle winkels van Fred & Ginger.

Het bedrijf kwam in de problemen door het coronavirus en winkelsluitingen. De vakbonden bij modegroep FNG hadden alle vertrouwen verloren in de directie. Er is ook kritiek op de boekhouding van het bedrijf. Op 11 mei liet beurswaakhond FMSA weten dat het modegroep FNG onder de loep neemt.