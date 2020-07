Voormalig VRT-correspondent Roger Simons (93) overleden in Londen jv

13 juli 2020

09u14

Roger Simons, die meer dan veertig jaar lang vanuit Londen radioverslag uitbracht voor de VRT, is op 93-jarige leeftijd overleden in de Britse hoofdstad. Dat meldt de openbare omroep, die het nieuws vernam van zijn zoon.

Roger Simons werd in 1961 correspondent voor de VRT (eerst nog BRT) in Londen, nadat hij er al enkele jaren buitenlandcorrespondent was voor onder meer Gazet van Antwerpen en enkele Nederlandse kranten. In 1992 ging hij met pensioen, maar hij bleef verslag uitbrengen voor de VRT tot in 2002, toen hij 75 was, aldus de openbare omroep. Hij stond bekend om zijn specifieke stijl, en vooral, eigen stemgeluid.

Roger Simons kreeg naar aanleiding van zijn pensioen in 1992 de titel van Officier in de Orde van Leopold III, voor zijn verdienstelijke bijdrage aan de uitstraling van ons land, aldus nog de VRT.