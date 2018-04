Voormalig UA-rector Verschoren op Antwerpse provincieraadslijst IB

26 april 2018

23u33

Bron: Belga 0 Sp.a trekt bij de verkiezingen van 14 oktober in het arrondissement Antwerpen met de huidige gedeputeerden Inga Verhaert en Rik Röttger als nummer één en twee op de provincieraadslijst naar de kiezer. Dat heeft de partij deze avond bekendgemaakt.

Voormalig minister Monica De Coninck duwt de lijst. Voor De Coninck staat ietwat verrassend de voormalige rector van de Universiteit Antwerpen Alain Verschoren.

"Ik ken Alain als een van mijn eerste leidinggevenden die ook mee aan de wieg stond van een eengemaakte Universiteit Antwerpen", zegt Verhaert over de kandidatuur van Verschoren. "Ik ben heel erg blij met Monica en Alain op de provinciale lijst."

In het arrondissement Mechelen trekt Murat Öner de sp.a-lijst, met als lijstduwer Maya Detiège. In de regio Kempen is de eerste plaats voorbehouden voor Tomas Sergooris, met Caroline Gennez en Jan Bertels als duwers.