Voormalig politicus Bernard Wesphael daagt Belgische staat voor de rechter

13 juli 2018

08u47

De gewezen politicus Bernard Wesphael, die vrijgesproken werd van de doodslag op zijn vrouw, heeft de Belgische staat voor de rechter gedaagd. Wesphael is van oordeel dat het gerecht in de fout is gegaan bij het onderzoek naar het overlijden van zijn echtgenote, zo melden de kranten van de groep Sudpresse.

Wesphael werd op 6 oktober 2016 door het hof van assisen in Bergen vrijgesproken van doodslag op zijn vrouw Véronique Pirotton. Het slachtoffer werd op 31 oktober 2013 dood aangetroffen in een hotelkamer in Oostende.

De oud-politicus klaagt nu aan dat de Brugse onderzoeksrechter hem meteen na de feiten onterecht liet aanhouden. Wesphael eist daarom een schadevergoeding, al is het niet duidelijk om welk bedrag het gaat. Eind juni vond voor de burgerlijke rechtbank in Brussel al een eerste zitting in die zaak plaats.

Parlementaire onschendbaarheid

"De onderzoeksrechter heeft me laten aanhouden wegens betrapping op heterdaad. Daardoor heb ik geen gebruik kunnen maken van mijn parlementaire onschendbaarheid. Maar er was geen betrapping op het heterdaad en er was ook geen enkel element dat erop wees dat het een doodslag had kunnen zijn", zegt hij.

"Dat Wesphael vrijgesproken werd omdat hij het voordeel van de twijfel kreeg, wil niet zeggen dat er op de avond van de feiten geen voldoende aanwijzingen konden zijn om te oordelen dat er mogelijk iets aan de hand was", zo reageerde de advocaat van de staat dan weer in de gerechtszaal.

Een uitspraak wordt op 15 september verwacht.