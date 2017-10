Voormalig ondervoorzitter Jong N-VA dood teruggevonden rvl

11u19

Bron: Eigen berichtgeving 143 VRT Dylan Vandersnickt in de studio van 'De Afspraak'. Dylan Vandersnickt, voormaling ondervoorzitter van Jong N-VA, is dood aangetroffen. Dat meldt de rechtse website Sceptr en wordt bevestigd aan onze redactie. Vandersnickt belandde in mei in het oog van de storm toen hij het gezicht van een studente op een controversiële verkrachtingscartoon had gefotoshopt en die op Facebook had geplaatst.

Vandersnickt werd gisterenavond dood teruggevonden. Hij ontnam zichzelf van het leven. De jongeman werd 24 jaar.



Vanuit verschillende hoeken komen boodschappen van medeleven na het overlijden van Vandersnickt. Aaron Ooms, voorzitter van de Jongsocialisten, zegt op Twitter: "Waar politiek georganiseerd meningsverschil zou moeten zijn, is het al te vaak een bijzonder harde en wrede wereld. Dat moet anders."



Felix De Clerck, zoon van CD&V'er Stefaan en vroeger zelf nog actief in de politiek tweet: "Qua ideologie en stijl lagen we ver uit elkaar, maar geschokt door het overlijden van Dylan Vandersnickt. Sterkte aan vrienden en familie."

Verkrachtingscartoon

In mei kreeg Vandersnickt bakken kritiek over zich heen omwille van een controversiële cartoon waaorp hij de gezichten van studente Naomi Stocker en Yassine Boubout had gefotoshopt. Op de cartoon was te zien hoe Stocker, lid van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, verkracht werd door een vluchteling.



Stocker en Boubout, die lid is van Movement X, de beweging van Dyab Abou Jahjah, hadden kritiek op het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en hadden geprotesteerd tegen een lezing van Francken aan de VUB. De lezing moest daarop geannuleerd worden.

"Te persoonlijk"

"Ik geef toe dat het gebruik van de gezichten veel te persoonlijk was, dat was een fout", zei Vandersnickt destijds over de cartoon in "De Afspraak". "Ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden aan de twee personen, maar men heeft rond de hele zaak te veel spel gemaakt."



Jong N-VA-voorzitter Tomas Roggeman noemde de verkrachtingscartoon toen "een inschattingsfout" en "niet de manier waarop wij aan politiek willen doen." Vandersnickt stapte even later - naar eigen zeggen vanuit eigen beweging - op bij Jong N-VA. Hij kondigde toen aan een nieuw project op te zullen starten, buiten de partijpolitiek. Dat werd 'Schild & Vrienden', een Vlaams-nationalistische middenveldorganisatie.



"Dylan was een prachtig persoon met het hart op de juiste plaats", staat te lezen op de Facebookpagina van 'Schild & Vrienden'. "'Schild & Vrienden' is een steunpilaar kwijt, maar de idealen van Dylan leven voort. Wij gaan door, vastberadener dan ooit."

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoordlijn1813.be.