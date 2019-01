Voormalig notaris en 19 medebeklaagden staan terecht voor verduistering van minstens 3 miljoen euro ttr

10 januari 2019

17u15

Bron: belga 0 In de Hasseltse correctionele rechtbank vond deze namiddag een agendazitting plaats voor een groot proces met de voormalige notaris Marc S. uit Houthalen-Helchteren, Ömer B. en achttien andere beklaagden. Ze worden verdacht van het verduisteren van minstens drie miljoen euro.

De feiten kwamen in 2014 aan het licht nadat de Limburgse Kamer van Notarissen de boekhouding van het kantoor van Marc S. liet doorlichten. Er bleek een hoop geld verdwenen te zijn, waarvoor de notaris geen verantwoording kon afleggen.

Oplichting

De rechtbank zal morgen de agenda voor de conclusietermijnen bepalen. De versies over de feiten van Marc S. en Ömer B. zouden elkaar tegenspreken. Volgens Ömer B. schreef de notaris gelden over op de rekening van de jongeman, waarna die de bedragen afhaalde en aan de notaris teruggaf. Volgens de notaris was het een soort lening, die de jongeman moest terugbetalen.

Naar eigen zeggen werd Marc S. onder druk gezet om de feiten te plegen en was hij slachtoffer van oplichting, maar dat zal door de verdediging van B. ten stelligste betwist worden. Marc S. is geen notaris meer. Zijn kantoor werd overgenomen.

Bankrekening ter beschikking

De achttien medebeklaagden zouden hun bankrekening ter beschikking hebben gesteld waarop de bedragen gestort konden worden. Philip Daeninck verdedigt Ömer B., terwijl advocaat Michiel Van Kelecom de vroegere notaris bijstaat. De Limburgse Kamer van Notarissen staat aan de zijde van de negentigtal burgerlijke partijen. Andere gedupeerden zijn voor het overgrote deel particulieren, maar ook de FOD Financiën, het OCMW van Houthalen-Helchteren en twee immokantoren.

De agendazitting in het Hasseltse gerechtshof vindt morgen om 14 uur plaats.