Voormalig Nederlands tv-presentator Frank Masmeijer mag worden uitgeleverd aan België ADN - MVDB

13 november 2018

13u09

Bron: ANP - Belga - AD 0 De Nederlandse voormalige tv-presentator Frank Masmeijer (57) wordt mogelijk vandaag nog naar België gebracht, nadat de de rechtbank in Amsterdam bepaalde dat de door ons land gevraagde uitlevering is toegestaan. Het Antwerpse parket verdenkt Masmeijer van betrokkenheid bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. Masmeijer werd direct na de uitspraak door de rechter in Amsterdam afgevoerd naar een cel. Hij had zich voorbereid op de mogelijkheid dat hij zou worden opgesloten.

Masmeijer heeft zich tegen overlevering verzet, maar volgens de rechtbank voldoet het Belgische verzoek aan de formele vereisten. De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Masmeijer vorig jaar tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro. Masmeijer was destijds op vrije voeten en niet aanwezig bij de uitspraak. Op 16 november begint de zaak in hoger beroep bij het Antwerpse hof.

Masmeijer heeft betoogd dat hij in Antwerpen geen eerlijk proces heeft gehad en dat hij onschuldig is. Ten tijde van de drugssmokkel lag hij in het ziekenhuis, na een mishandeling in het Antwerpse district Merksem, claimt hij. Volgens de Amsterdamse rechter betekent dat niet dat Masmeijer niet bij de smokkel betrokken zou zijn geweest. Zijn fysieke aanwezigheid was niet nodig, omdat het misdrijf samen met anderen is gepleegd dan wel in Masmeijers opdracht. De rechtbank verwierp ook alle andere verweren.

Begijnenstraat

Tijdens de zitting in de overleveringsprocedure, vorige week, heeft Masmeijer uitvoerig uiteengezet dat het eerdere verblijf in de Antwerpse gevangenis in de Begijnenstraat hem psychisch ziek heeft gemaakt. Hij noemde de omstandigheden “onmenselijk” en zat er tien maanden in voorarrest. Advocaat Carry Knoops vindt dat de Amsterdamse rechter veel te weinig oog heeft gehad voor Masmeijers psychische toestand. Zij zal de Antwerpse raadkamer vragen het voorarrest van Masmeijer op te schorten.

Het Antwerpse parket heeft Masmeijer de garantie gegeven dat hij zijn straf, als deze ook in hoger beroep wordt opgelegd en definitief is, in Nederland mag uitzitten.