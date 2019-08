Voormalig minister van Defensie José Desmarets overleden jv

09 augustus 2019

19u25

Bron: belga 1 Voormalig vicepremier en minister van Defensie José Desmarets (PSC) is overleden. Dat meldt Kamerlid Catherine Fonck van cdH op Twitter.

José Desmarets werd op 16 september 1925 geboren in Schaarbeek. Hij was licentiaat in de politieke wetenschappen en haalde een doctoraat in de rechten.

Hij werd schepen in Ukkel. Van 1979 tot 1980 was hij minister van Defensie. In 1980 was hij ook minister van Planning en Wetenschapsbeleid. Van 1980 tot 1981 was hij minister van Middenstand.

In 1982 kreeg Desmarets de erkenning 'Rechtvaardige onder de Volkeren', die door Israël wordt toegekend aan niet-joden die joden hebben geholpen tijdens de Holocaust.