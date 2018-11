Voormalig magistraat: “Ik werd gesaboteerd in onderzoek naar Bende van Nijvel” Daimy Van den Eede BJM

15 november 2018

13u05

Bron: VTM Nieuws, eigen berichtgeving 19 “Het onderzoek naar de Bende van Nijvel is gesaboteerd.” Dat schrijft een voormalige Brusselse magistraat in een brief, gericht aan onder meer de partijvoorzitters van ons land, die VTM NIEUWS kon inkijken. De magistraat, die indertijd onderzoek deed naar terreurorganisatie CCC en de Bende van Nijvel, beweert dat hij gehinderd werd in het onderzoek.

De magistraat wou onderzoeksdaden laten verrichten die ook een link met de Bende van Nijvel konden aantonen. Maar daarin werd hij in de jaren 90 gehinderd. “Zo wou hij, als Openbaar Ministerie, een huiszoeking laten doen. Maar van hogerhand werd besloten deze niet te laten doorgaan”, zegt Jef Vermassen, advocaat van de slachtoffers en hun familieleden van de Bende van Nijvel.

In de brief wordt beweerd dat tijdens het Assisenproces van voormalige rijkswachters Madani Bouhouche en Robert Beijer bewust vergeten werd een expertiseverslag te schrijven. Op die manier wordt het duidelijk dat “Bouhouche en Beijer deel uitmaakten van een criminele organisatie”, en de Bende-criminelen geen gewone criminelen zijn. “Er was een duidelijke bende die bestond uit minstens een organisatie of brein”, schrijft de magistraat nog.

Kritiek op onderzoek

Niet enkel de partijvoorzitters kregen een brief in handen. Ook naar de federale procureur stuurde de magistraat een brief, waarin hij kritiek uit op de manier waarop het onderzoek wordt gevoerd.

Volgens gerechtelijke bronnen zit die informatie al sinds 1995 grotendeels in het dossier, maar heeft de magistraat nu opnieuw een brief naar de partijvoorzitters gestuurd. Volgens het federaal parket zal de tip net als andere worden onderzocht. Er zal nagegaan worden of er nu nieuwe elementen zijn en of die verder onderzoek vergen.