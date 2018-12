Voormalig kabinetschef van Jambon: "Ik hoop dat het land onbestuurbaar wordt" “Het is de enige manier om het ten gronde te veranderen” AW

22 december 2018

08u25

"Ik hoop dat het land onbestuurbaar wordt. Het is de enige manier om het ten gronde te veranderen". Aan het woord is Herman De Bode, de vroegere kabinetschef van gewezen N-VA-vicepremier Jan Jambon, in de weekendkrant van De Tijd.

"Ik hoop dat het land onbestuurbaar wordt. Het is de enige manier om het ten gronde te veranderen. Dat zal op korte termijn wel wat pijn doen en ons geld kosten. Maar als je daardoor tien jaar miserie en aanmodderen bespaart, dan is zo'n crisis dat zeker waard", stelt De Bode.



De vroegere kabinetschef en vertrouweling van voorzitter Bart De Wever ziet het confederale model "dichterbij dan ooit". In zijn ogen wordt het land onbestuurbaar, met een Wallonië dat opnieuw een ruk naar links zal maken en de MR die volgens hem niet opnieuw als enige Franstalige partij in een regering zal stappen.

"De enige uitweg uit die politieke verdeeldheid zal een confederaal model zijn. En dat zal er veel sneller komen dan mensen denken. Niet omdat de N-VA plots vijftig procent van de stemmen in het land zal halen, maar omdat het de enige oplossing zal zijn om uit de chaos te geraken", meent De Bode.

Nood maakt wet

Dat het parlement daarvoor voor de verkiezingen via artikel 195 de grondwet voor herziening vatbaar zou moeten verklaren, acht De Bode geen must. "Ik ben geen grondwetsspecialist, maar nood maakt dikwijls wet. Als dat de enige manier is om het land bestuurbaar te houden, zal men wel een oplossing vinden."

En wat met Brussel in zo'n scenario? "Brussel maakt in mijn ogen geen deel meer uit van Vlaanderen. Dat is al lang geleden een totaal andere stad geworden, met een andere dynamiek, andere uitdagingen, een andere samenstelling van de bevolking. Brussel heeft een andere finaliteit. Het moet zijn rol als hoofdstad van Europa eindelijk eens waarmaken.”

