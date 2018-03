Voormalig Groen-staatssecretaris noemt N-VA ‘zwarte racisten’ … en heeft direct spijt Dieter Dujardin

28 maart 2018

19u58

Bron: eigen berichtgeving 5 In een hoogoplopend debat in het Brussels parlement, heeft gewezen Groen-staassecretaris Bruno De Lille N-VA ‘een bende zwarte racisten’ genoemd. Binnen de minuut excuseerde hij zich. “Maar ik blijf vinden dat ze een ‘eigen volk eerst’-discours hanteren.”

In de Vlaamse gemeenschapscommissie ging het vorige vrijdag over de voorrangsregels voor Brusselse Vlamingen in het Nederlandstalig middelbaar onderwijs in Brussel. N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene pleitte er voor een aanscherping van die regels. “Het Nederlandstalig onderwijs is tegenwoordig zo populair in Brussel, dat te veel ouders naast de middelbare school van hun voorkeur grijpen. Een absurd voorbeeld is een klas waarvan uitgerekend het enige kind van Nederlandstalige ouders geen plaats heeft en alle andere kinderen van anderstalige ouders wel. Wij vinden dat niet kunnen. De voorrangsregels zijn net daarvoor bedoeld.”

Bruno De Lille, oppositieraadslid voor Groen en in de vorige Brusselse regering staatssecretaris, kreeg het zo hard op zijn heupen van het discours van Dhaene dat hij over de rooie ging. ‘Bende zwarte racisten’, riep hij Dhaene toe, die daar zeer verontwaardigd reageerde. “Laag onder de gordel. Het is duidelijk dat er voor Groen helemaal geen voorrangsregel voor Nederlandstaligen moet zijn in Brussel”, zegt ze.

De Lille beseft dat hij te ver is gegaan. “Ik heb me dan ook binnen de minuut geëxcuseerd. Maar ik blijf wel vinden dat N-VA een ‘eigen volk eerst’-discours hanteert. Wat N-VA zegt is dat kinderen van anderstalige ouders die in een Nederlandstalige basisschool zitten, bij de overgang naar het eerste middelbaar moeten wachten tot de echte Vlamingen bediend zijn. Wel, daarmee creëer je Brusselaars van eerste en tweede rang. Van een partij als de N-VA zou je net mogen verwachten dat ze blij zijn dat zoveel anderstalige Brusselaars voor het Nederlandstalige onderwijs kiezen. Dat draagt net bij aan de integratie in de hoofdstad. Het enige probleem dat hier bovendien speelt, is dat de Vlaamse regering te weinig investeert in schoolcapaciteit in Brussel. En het is net de N-VA die daarbij steevast op de rem staat, omdat Antwerpen en Gent moeten bediend worden.”

Liesbet Dhaene ontkent dat Vlaanderen te weinig investeert in Brussel. “De realiteit is helaas dat als je extra plaatsen creëert, die direct ingevuld zijn omdat het Franstalige onderwijs zo’n zwakke reputatie heeft.”