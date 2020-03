Voormalig Ecolo-voorzitter Jean-Michel Javaux besmet met coronavirus avh

23 maart 2020

22u19

Bron: Belga 0 Burgemeester van Amay en voormalig co-voorzitter van de Franstalige groene partij Ecolo, Jean-Michel Javaux, heeft positief getest op COVID-19. Dat meldt zijn echtgenote, die ook met het coronavirus is besmet op Facebook.

Javaux ligt nog in observatie in het ziekenhuis. Zijn echtgenote zit thuis in isolatie met de kinderen.

De burgermeester was zondag voor observatie in het ziekenhuis opgenomen. Hij had zelf op zijn Facebookpagina gemeld dat hij lijdt aan een virale longontsteking.