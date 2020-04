Voormalig CD&V-directeur verhuist naar kabinet De Block Astrid Roelandt

29 april 2020

13u58 0

Peter Poulussen (59), die van 2009 tot 2019 politiek directeur was bij CD&V en daarvoor ook woordvoerder van Yves Leterme, gaat de communicatiedienst van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) leiden. Sinds de verkiezingsnederlaag van CD&V in 2019 werkte hij nog halftijds voor de partij en ging hij halftijds aan de slag als consultant strategische communicatie bij Callebaut Collective. Het is in die hoedanigheid dat hij nu ook het kabinet-De Block komt versterken. Hij en De Block kennen elkaar al jaren van in Merchtem, waar ze allebei wonen en waar hun partijen sinds kort ook samen besturen. Nu hij voor De Block werkt, zal Poulussen wel stoppen als voorzitter van de lokale CD&V. “Niet dat dat moet, maar dat lijkt me beter zo.” Lid van CD&V blijft hij wel. “Je kan je DNA niet verloochenen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet professioneel kan zijn.”