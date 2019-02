Voormalig advocaat die ervan verdacht wordt cliënten voor miljoenen op te lichten, mag niet naar huis met enkelband Sander Bral

25 februari 2019

19u54

Bron: Belga 0 Voormalig zakenadvocaat Marc G. (59) uit Kapellen moet in de cel blijven. De Antwerpse raadkamer wilde de man maandag onder elektronisch toezicht plaatsen waardoor hij zijn voorhechtenis thuis zou kunnen uitzitten. Het parket ging echter in beroep dus moet G. nog zeker vijftien dagen in de gevangenis blijven. Marc G. wordt verdacht van het oplichten van cliënten.

Eind vorig jaar diende een Nederlands zakenman een klacht in tegen advocaat Marc G. omdat die de Nederlander voor 3,5 miljoen euro zou opgelicht hebben. Er werd een gerechtelijk onderzoek geopend waarna er nog meer klachten tegen G. volgden. G. werd gearresteerd en zit intussen vijf weken in voorhechtenis.

Verschillende gedupeerden hadden zich door Marc G. laten overtuigen om erfeniskwesties door hem te laten regelen. Het geld belandde op zijn derdenrekening en werd dan doorgesluisd naar privérekeningen. Als de slachtoffers naar het geld vroegen, zou G. hen mondjesmaat betaald hebben met het geld van andere gedupeerden. Mogelijk sjoemelde de verdachte met ettelijke miljoenen euro’s.

In het begin van het jaar liet Marc G. zich schrappen als advocaat. Enkele weken later werd hij aangehouden voor valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen, diefstal, oplichting en het bedrieglijk niet nakomen van zijn verplichtingen als vereffenaar. De raadkamer wilde hem maandag met een enkelband naar huis sturen maar het parket stak daar een stokje voor. Het is nu aan de kamer van inbeschuldigingstelling om over zijn verdere aanhouding te oordelen.