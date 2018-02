Voorlopig nog geen wet die geplande veroudering van producten verbiedt LB

21 februari 2018

20u27

Bron: Belga 3 Er komt voorlopig geen wet die de geplande veroudering van producten moet verbieden. Drie Franstalige oppositiepartijen hadden daarover een wetsvoorstel ingediend, maar de meerderheidspartijen in de commissie Bedrijfsleven stemden dat weg. Een resolutie van regeringspartij MR ter ondersteuning van de circulaire economie haalde het wel.

Het fenomeen van geplande veroudering bestaat erin dat de fabrikanten de levensduur van goederen doelbewust beperken om consumenten ertoe aan te zetten dat product opnieuw te kopen.

Printers en computers

Enkel Frankrijk heeft al een wet die dat soort praktijken verbiedt en bestraft. Fabrikanten riskeren er tot twee jaar cel een boetes van 300.000 euro. Na ingediende klachten lopen er al onderzoeken tegen de Japanse printerfabrikant Epson en tegen informaticagigant Apple.

In ons land hield de commissie Bedrijfsleven de voorbije twee jaar hoorzittingen en debatten over de kwestie. Vandaag kwam het tot een stemming over een door het cdH ingediend wetsvoorstel. Ook Ecolo en PS hadden een voorstel ingediend. De meerderheid stemde het voorstel weg.

Kringloopeconomie ondersteunen

Wel werd een resolutie goedgekeurd van de MR, die vooral de kringloopeconomie moet ondersteunen. "De strijd tegen geplande veroudering is een complex debat dat voorzichtigheid vereist en een Europese dimensie bevat", zegt Caroline Cassart-Mailleux, die de resolutie indiende. Zij geeft toe dat er binnen de meerderheid geen consensus was om hierover wetgeving te maken. Ook het regeerakkoord voorziet daarrond niets.

In juli keurde het Europees Parlement wel een resolutie goed die de Europese Commissie vraagt om een wetgevend initiatief te nemen.