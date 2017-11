Voorlopig geen treinverkeer tussen Aalst en Denderleeuw IB

06u01

Bron: Belga 14 Photo News Archieffoto. Er is deze ochtend geen treinverkeer mogelijk tussen de stations van Aalst en Denderleeuw. De werken die er afgelopen weekend werden uitgevoerd, raakten niet op tijd af, zo meldt Thomas Baeken, woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel.

Tijdens het weekend werden op de twee sporen tussen Aalst en Denderleeuw werken uitgevoerd. Concreet werden twee wissels en 300 meter spoor vervangen. "Door onvoorziene omstandigheden loopt de aannemer achter op schema, waardoor er voorlopig nog geen treinverkeer mogelijk is", zegt Baeken.

Vervangbussen

De NMBS legt nu vervangbussen in tussen de stations van Aalst en Denderleeuw. Infrabel hoopt dat de werken maandag zo snel mogelijk worden afgewerkt. "Het is moeilijk om daar een precies tijdstip op te plakken, maar we hopen dat beide sporen in de loop van de ochtend weer worden opengesteld."