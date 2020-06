Voorlopig geen btw-verlaging op zeep, wasmiddel en desinfecterende producten ADN

16 juni 2020

12u20

Bron: Belga 0 De btw-verlaging op zeep, wasmiddel en desinfecterende producten, een wetsvoorstel van DéFI, komt er voorlopig niet. Een amendement om het toepassingsgebied te beperken tot de openbare sector ten spijt besliste de Kamercommissie Financiën dinsdagochtend om een advies te vragen aan de Raad van State.

Gezinnen maar vooral ook ziekenhuizen, scholen, en andere openbare instellingen moeten door het coronavirus massaal zeep en desinfecterende schoonmaakmiddelen inslaan.

Forse facturen

Veel organisaties zitten dus met forse facturen opgezadeld, maar omdat zeep niet als basisgoed wordt beschouwd komt het niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6 procent.



Een tijdelijke verlaging van de btw tijdens de gezondheidscrisis moet die kosten drukken, redeneert DéFI-Kamerlid François De Smet, de indiener van het voorstel. Om het prijskaartje - 124 miljoen euro volgens een nota van de FOD Financiën - te drukken, diende De Smet nog een amendement in om het toepassingsgebied te beperken tot de openbare sector.

“Linkse cadeaus”

Het wetsvoorstel kreeg in eerste lezing al de steun van een meerderheid bestaande uit de linkse fracties en het extreemrechtse Vlaams Belang, maar stuitte op stevig verzet van N-VA en vooral Open Vld. Fractieleider Vincent Van Quickenborne maakte vorige week nog brandhout van het DéFI-voorstel en andere "linkse cadeaus" in een filmpje op sociale media.

Kamerlid Christian Leysen herhaalde die kritiek dinsdagochtend in de Kamercommissie Financiën. "Hier ligt iets op tafel waarvan iedereen weet dat het een misbaksel is qua juridische en conceptuele wetgeving. Als je bepaalde instellingen wil subsidiëren om goedkoper zeep te krijgen dan doe je dat niet via de btw, want dan wordt dat gewoon doorgerekend aan de consument", aldus Leysen.

Complex

Volgens N-VA-Kamerlid Sander Loones is het ingediende amendement bovendien niet verenigbaar met de Europese btw-richtlijn. "Ik vrees dat wat hier op tafel ligt juridisch gewoonweg niet kan. De btw-richtlijn laat niet toe om een onderscheid te maken op basis van wie de afnemer is van het product", klonk het.

CD&V-Kamerlid Steven Matheï benadrukte dan weer dat de toepassing van de btw-verlaging in de praktijk erg complex dreigt te worden. "We hebben dan twee btw-tarieven voor zeep, afhankelijk van de afnemer. Als een jeugdvereniging deze zomer dan naar een grootwarenhuis gaat om zeep te kopen, dan moet daar een aparte factuur voor gemaakt worden met een ander btw-tarief", aldus Matheï. "Bovendien wordt het nieuwe tarief van kracht vanaf het moment dat het wetsvoorstel gestemd wordt en zullen verdelers dus geen tijd hebben om zich voor te bereiden.”

Advies

De Commissie Financiën stuurt het wetsvoorstel nu naar de Raad van State voor een juridisch advies. Dat zal wellicht even op zich laten wachten, al verbond Comissievoorzitster Florence Reuter (MR) zich er wel toe de urgente behandeling te vragen. Groen-Ecolo, PS en sp.a gaven aan het voorstel te blijven steunen. Vlaams Belang wacht het advies van de Raad van State af.

