Voorlopig geen Belgen bij dodelijke slachtoffers in Nieuw-Zeeland AW

16 maart 2019

12u29

Bron: Belga 0 Bij de aanslag op de twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch zijn op basis van de informatie waarover Buitenlandse Zaken nu beschikt, geen Belgen omgekomen. Dat is vandaag vernomen van de Belgische ambassade.

De afspraak is dat de autoriteiten in Nieuw-Zeeland de bevoegde ambassades op de hoogte brengen als er onderdanen van die ambassades bij de dodelijke slachtoffers zijn.



De ambassade van België in de Australische hoofdstad Canberra is bevoegd voor Nieuw-Zeeland. Ons land heeft wel een aantal consuls in Nieuw-Zeeland.