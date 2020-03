Voorjaarsstormen veroorzaakten bijna 300 miljoen euro schade kv

25 maart 2020

16u20

Bron: Belga 0 Het stormweer van begin dit jaar, met onder andere de doortocht van Ciara en Dennis, heeft voor bijna 300 miljoen euro aan verzekerde schade veroorzaakt. Dat zegt Assuralia, de koepel van de verzekeringssector. De stormen van januari en februari zijn daarmee samen de op een na schadelijkste van de afgelopen tien jaar in België.

Alleen de pinksterstorm van 2014 berokkende meer schade. Toen waren er over drie dagen verschillende hagelbuien, met een totale kost van meer dan 650 miljoen euro voor de Belgische verzekeraars. Ter vergelijking, de lentestormen van 2019 - op 4 en 10 maart - kostten de sector ruim 236 miljoen euro.

Alles samen gaven de voorjaarsstormen van dit jaar voor de verzekeraars aanleiding tot ongeveer 150.000 schadedossiers. "De gemiddelde schade ligt in de lijn van wat je ook bij andere stormen aantreft en we spreken dus van een gemiddelde tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij van om en bij de 2.000 euro", zegt Wauthier Robyns van Assuralia. In totaal gaat het om een bedrag van iets minder dan 300 miljoen euro.



"De gemiddelde kost ligt in de lijn van wat we gewoon zijn bij courante stormen, die om de paar jaar voorvallen", relativeert Robyns. "Wat we hier hebben meegemaakt, zijn natuurlijk dingen die we liever niet meemaken, maar langs de andere kant is het ook niet echt uitzonderlijk te noemen. Wij ontvangen daar ook premies voor dus het is niet zo dat dit de rekeningen van de verzekeraars uit balans hoeft te brengen", aldus de Assuralia-woordvoerder. Al bij al vallen de stormen van de afgelopen jaren volgens Robyns niet te vergelijken met wat ons land bijvoorbeeld tijdens het Pinksterweekend van 2014 over zich heen kreeg. "Bij de Belgische verzekeraars staat 1990 bekend als het laatste jaar waarin wij een echt uitzonderlijke schadelast hadden.”

Over meer details of cijfers per provincie of gemeente met betrekking tot de voorjaarsstormen, beschikt Assuralia nog niet.