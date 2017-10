Voorbijgangers vinden lijk in Anderlecht kv

21u40

Bron: Belga 0 Google Maps De ingang van het Busselenbergpark in de Busselenbergstraat in Anderlecht. In het Busselenbergpark in Anderlecht is vanavond het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Dat meldt de politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst). Voorbijgangers vonden het lichaam rond 19.45 uur en verwittigden de hulpdiensten.

Het Brusselse parket is ter plaatse afgestapt met een wetsarts en het gerechtelijk labo. De hulpdiensten hebben ook een tent opgesteld om het lijk aan het zicht van nieuwsgierigen te onttrekken. Over de leeftijd of identiteit van de overleden man is nog niets bekend.

Ook over de omstandigheden van het overlijden bestaat nog geen duidelijkheid maar minstens voorlopig wordt het overlijden als verdacht beschouwd.

Het Brusselse parket zal pas morgen om 11 uur meer uitleg geven.