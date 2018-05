Voorbijganger vindt obus aan kanaal in Bocholt, maar onbekenden nemen hem mee nog voor DOVO hem onschadelijk kan maken KVDS

28 mei 2018

15u11

Bron: Belga 0 Onbekenden hebben gisteravond in Bocholt een obus meegenomen die er was gevonden aan het kanaal en dat nog vóór de ontmijningsdienst van het leger DOVO het oorlogstuig onschadelijk kon maken. Het parket van Limburg vraagt de betrokkenen zich meteen te melden.

De politie van de zone CARMA kreeg gisteren rond 15 uur de melding dat een voorbijganger een grote obus had gevonden aan het kanaal in de Kreyelerweg in Bocholt. In afwachting van de komst van DOVO werd de plek onmiddellijk afgezet, maar 's avonds rond 21 uur bleek de obus verdwenen te zijn.

Gevaar

DOVO waarschuwt voor het potentiële gevaar dat een dergelijke obus kan vormen. "In dit geval gaat het om een afgevuurd projectiel met gewapend ontstekingsmechanisme. Elke aanraking of verplaatsing kan gevaarlijk zijn, " laat DOVO weten.

De betrokkenen en mogelijke getuigen van het recentste incident gisteren worden dringend verzocht zich te melden bij de politiezone CARMA, maakte het Limburgse parket maandag bekend.

Vorige vrijdag kwam in het West-Vlaamse Tielt een dertiger om het leven bij het openslijpen van een oude obus. De medezaakvoerder van een bedrijf in grondwerken liet daarbij het leven.

De ontmijningsdienst behandelt gemiddeld 3.200 gevallen per jaar van een ophaling van historische munitie.