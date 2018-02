Voorbijganger houdt inbreker apotheek in Brakel in bedwang Redactie

20 februari 2018

13u56

Bron: Belga 0 In het Oost-Vlaamse Brakel zijn gisteren drie mannen opgepakt voor een diefstal in een apotheek. Een voorbijganger kon een van de verdachten in bedwang houden.

De feiten gebeurden gisteravond in een apotheek in Brakel. De drie mannen werden op heterdaad betrapt en probeerden te vluchten. "Een toevallige voorbijganger kon een van de verdachten bij het wegvluchten in bedwang houden. Ook de twee andere verdachten konden door de lokale politie van Brakel worden ingerekend", zegt het parket, dat de arrestatie van de drie bevestigde.

Ze worden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van diefstal en bendevorming. Het parket vraagt hun aanhouding. De verdachten, allen van Georgische nationaliteit, zijn 41, 34 en 33 jaar oud en ze hebben geen gekende woonplaats in België.