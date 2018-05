Voorbijganger getuigt over schietpartij in Luik: “Hij trok een vrouw uit haar auto” avh

29 mei 2018

12u06

Bron: Sudpresse 0 Vanochtend schoot een man twee agenten en een passant dood in het centrum van Luik. Een getuige die toevallig met zijn wagen voor een rood licht stond, getuigt over de schietpartij: “Zoiets heb ik nog nooit gezien. Het was waanzin.”

De 46-jarige B.C. vertelt aan Sudpresse hoe hij aan de Rue Louvrex voor een rood licht stond toen hij plots knallen hoorde. Hij dacht niet meteen aan geweerschoten, maar in zijn achteruitkijkspiegel zag hij plots hoe een vrouw begon weg te lopen met een hond. Toen B.C. naar het geluid toereed, kwam hij oog in oog te staan met de schutter.

“Ik zag een man, volledig in het zwart gekleed, met een rugzak en twee pistolen in zijn handen. Hij trok heel rustig een vrouw uit een auto.” Vervolgens liep de schutter op de getuige af, maar hij draaide zich om en schoot opnieuw. “Ik zag een persoon op de grond vallen. Ik weet niet of zij dat deed om te schuilen of omdat ze geraakt was. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het was waanzin.”

Ondertussen heeft de politie bevestigd dat twee agenten en een passant overleden zijn. De schutter hield een tijdje een poetsvrouw gegijzeld in een school, maar de politie kon hem doodschieten.