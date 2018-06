Voorbije week 800.000 liter drinkwater verdeeld in Charleroi kv

01 juni 2018

17u30

Bron: Belga 0 Inwoners van de regio rond Charleroi kunnen vandaag opnieuw kraantjeswater drinken. Dat heeft de Waalse watermaatschappij SWDE laten weten. Eerder had het waterbedrijf opgeroepen geen kraantjeswater te drinken als gevolg van een besmetting van het water. De voorbije week werd daarom 800.000 liter drinkwater verdeeld in de regio. Het OCMW registreerde 400 interventies om vereenzaamde personen te helpen.

Door het stormweer van vorig weekend raakte het water in de watertoren van Jumet besmet. Meer dan 18.000 gezinnen kregen daarom het advies geen kraantjeswater te drinken. Het gaat om de inwoners van Marchienne-au-Pont, Gosselies, Roux, Jumet, Monceau-sur-Sambre, Dampremy en Lodelinsart, allemaal deelgemeenten van Charleroi. In die drie laatste deelgemeenten was de situatie woensdag al terug normaal. De gemeente Pont-à-Celles werd getroffen door een gelijkaardig probleem.

Het gemeentelijk crisiscentrum werd ingeschakeld en er werden bevoorradingspunten ingericht. Na werken aan het distributienetwerk tot laat in de nacht en na de analyse van verschillende stalen, meldt SWDE dat de situatie sinds vrijdag 10 uur overal opnieuw veilig is.

In totaal werden 100 medewerkers van de gemeentediensten en 40 medewerkers van het OCMW ingeschakeld om de bevolking te hulp te komen.