Voorbije dagen in heel Vlaanderen sterke stijging van corona-opnames op intensieve zorgen TT

04 oktober 2020

18u49

Bron: Belga 2 Heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen zien de capaciteit voor coronapatiënten op hun dienst intensieve zorgen verzadigd raken. De voorbije dagen is er een sterke toename van opnames op die diensten, zo is vernomen van Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro. "De situatie is nog niet alarmerend, maar baart ons wel zorgen."

Met de ziekenhuizen werd afgesproken dat ze 15 procent van hun dienst intensieve zorgen voorbehouden voor COVID19-patiënten. Het UZ Brussel meldde vanochtend dat het al coronapatiënten moet overbrengen naar andere regio's, omdat de capaciteit verzadigd is.



Andere ziekenhuizen in Vlaanderen hebben voorlopig nog geen patiënten moeten doorsturen, maar er zijn er volgens Cloet wel die flirten met die drempel van 15 procent of die zelfs al overschreden hebben. Op Limburg en Oost-Vlaanderen na zijn er momenteel in alle Vlaamse provincies stevige stijgingen van patiënten die intensieve zorgen nodig hebben.

Opschalen

"Als die stijging aanhoudt zullen de ziekenhuizen op hun dienst intensieve zorgen de capaciteit voor coronapatiënten moeten opschalen naar 25 procent, en vervolgens misschien zelfs naar 50 procent. Dat zou betekenen dat er, zoals tijdens de eerste coronagolf, keuzes moeten gemaakt worden over welke minder dringende zorgen er niet meer verleend kunnen worden. Zo ver zijn we nog niet, maar laat ons hopen dat we in die situatie niet komen en de burgers de hoogdringendheid beseffen om zich aan de coronamaatregelen te houden", aldus Margot Cloet.

De topman van het UZ Brussel riep de overheid vanmorgen al op om in te grijpen. "Er moet dringend iets gebeuren", aldus Marc Noppen, CEO van het UZ. Zo is er volgens hem nog meer sensibilisering nodig, ook over de ernst van COVID-19. "Ik merk dat bij onze patiënten: veel mensen lijken nog altijd niet te beseffen wat er gebeurt."

Daarnaast zou de overheid volgens Noppen ook strenger moeten optreden tegen samenkomsten. "Events waar mensen samenkomen, zeker in afgesloten ruimtes, moeten worden herbekeken.”

