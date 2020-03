Voorbije dagen honderden Belgen gerepatrieerd uit het buitenland ADN

23 maart 2020

20u17

Bron: Belga 0 Er zijn de voorbije dagen honderden Belgen gerepatrieerd die gestrand waren in het buitenland als gevolg van de reisbeperkingen die de uitbraak van het coronavirus in de hand heeft gewerkt. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin maandagavond in een update.

"Honderden Belgen die met vakantie zijn op de Canarische Eilanden keren momenteel terug naar België op verschillende vluchten voorzien door de Belgische regering. De eerste is gisteren opgestegen”, deelde Goffin mee. “België zal deze week nog verschillende andere repatriëringsvluchten organiseren.”

Eerder raakte al bekend dat tientallen Belgen vanuit Tunesië konden terugkeren in het kader van een Belgisch-Europees initiatief. Vanuit het Senegalese Dakar worden maandag en woensdag twee vluchten georganiseerd om meer dan 200 Belgen en andere Europeanen te laten terugkeren. In Zuid-Amerika heeft Buitenlandse Zaken zaterdag de terugkeer mogelijk gemaakt van 235 Europese burgers, waaronder een meerderheid van Belgen. Dat gebeurde met een vlucht uit Buenos Aires.

"Nu steeds meer landen hun luchtruim of grenzen sluiten, blijft Buitenlandse Zaken alles in het werk stellen om een oplossing te vinden voor de meer dan 27.000 Belgen die nog zijn ingeschreven op het platform travellersonline.diplomatie.be", besluit Goffin.

Eerder op de dag zei de minister wel dat waarschijnlijk niet voor iedereen die wil terugkeren een oplossing gevonden zal worden. “Daar moeten we eerlijk in zijn”, zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

