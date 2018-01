Vooral Vlamingen slikken steeds meer antidepressiva ep

26 januari 2018

06u42

Bron: Belga 0 Tussen 2011 en 2015 is het aantal door het Riziv terugbetaalde dagelijkse dosissen van antidepressiva met 14,5 procent gestegen van 278,9 naar 319,4 miljoen. Vooral in Vlaanderen (+17,2 procent) is er een toename, zo schrijven de kranten van Sudpresse vandaag op basis van cijfers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). In Wallonië en Brussel gaat het om stijgingen van respectievelijk 12 en 10,5 procent.

Wanneer de consumptie van antidepressiva in verhouding tot het bevolkingsaantal wordt bekeken, zijn de Walen wel oververtegenwoordigd in de cijfers. Terwijl ze 32 procent van de bevolking vertegenwoordigen, zijn ze verantwoordelijk voor 39,5 procent van alle voorgeschreven antidepressiva. Wat de provincies betreft, is overconsumptie te merken in Namen (15 procent van het gebruik tegenover 13,6 procent van de bevolking) en Luik (31,7 tegenover 30,5 procent).

Lees ook: Illegale drugs kunnen helpen bij psychiatrische problemen